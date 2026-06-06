Олег Денисов проверил ход работ по строительству модульного ФОКа на улице Медицинской в Пензе Спорт

Пенза, 6 июня 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов проверил ход работ по строительству модульного физкультурно-оздоровительного комплекса, возведение которого начато на территории школы №66 на улице Медицинской в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на Медицинской, 1А. Знаю, как он необходим местным жителям. Возводим модульный спортивный объект на территории школы №66. Его общая площадь — порядка 1,5 тыс. кв. метров. Внутри по проекту — просторный зал, раздевалки с душевыми, медкабинет и административные помещения», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую пятницу, 5 июня.

Олег Денисов подчеркнул, что доступный спорт для детей и взрослых — одно из ключевых направлений государственной политики.

«Микрорайон активно развивается, население растет, как и потребность в спортивных объектах», — констатировал он.

Глава города поблагодарил губернатора Олега Мельниченко за поддержку проекта строительства ФОКа.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Сейчас подрядчик занят устройством основания, затем приступит к возведению здания. Весь объем работ планируем завершить в этом году. К сентябрю должны быть готовы фундамент, стены и кровля. Сроки сжатые, контроль будет постоянным. Наша цель — открыть комплекс для жителей как можно раньше», — пояснил Олег Денисов.