В Пензенской области в 2026 году планируется возвести 13 новых спортобъектов Спорт

Пенза, 11 апреля 2026. PenzaNews. Тринадцать новых спортивных объектов планируется возвести на территории Пензенской области в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«В этом году создадим 13 новых объектов: восемь площадок для сдачи ГТО, три «умные» спортплощадки, модульный ФОК в микрорайоне Шуист и модульный бассейн в микрорайоне Заря в областном центре», — сказал он в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в минувшую пятницу, 10 апреля.

Согласно информации, размещенной на сайте регионального правительства, в Пензенской области численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла 683 тыс. человек, из них 178 тыс. — жители сельской местности.

В регионе функционирует почти 4,5 тыс. спортивных сооружений. Открыто 37 специализированных площадок для сдачи нормативов ГТО, они работают во всех муниципальных образованиях.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в Пензенской области достиг 79%.