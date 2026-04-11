14:02:46 Суббота, 11 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в 2026 году планируется возвести 13 новых спортобъектов

09:33 | 11.04.2026

Печать

Пенза, 11 апреля 2026. PenzaNews. Тринадцать новых спортивных объектов планируется возвести на территории Пензенской области в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области в 2026 году планируется возвести 13 новых спортобъектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом году создадим 13 новых объектов: восемь площадок для сдачи ГТО, три «умные» спортплощадки, модульный ФОК в микрорайоне Шуист и модульный бассейн в микрорайоне Заря в областном центре», — сказал он в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в минувшую пятницу, 10 апреля.

Согласно информации, размещенной на сайте регионального правительства, в Пензенской области численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла 683 тыс. человек, из них 178 тыс. — жители сельской местности.

В регионе функционирует почти 4,5 тыс. спортивных сооружений. Открыто 37 специализированных площадок для сдачи нормативов ГТО, они работают во всех муниципальных образованиях.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в Пензенской области достиг 79%.


Читайте также
Жительница Земетчинского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности Житель Лунинского района осужден за угрозы в адрес судебного пристава-исполнителя
В Пензе мужчина после звонка «следователя» передал незнакомцу пакет с 500 тыс. рублей В Пензе пенсионерка перечислила на «безопасный счет» 2 млн. рублей
Житель Сердобского района подвергся вымогательству после отправки интимных фото незнакомцу В Пачелмском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама