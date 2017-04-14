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В Пензенской области суд приостановил работу конвейера элеватора

15:05 | 14.04.2017 | АПК

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Земетчинский районный суд Пензенской области приостановил деятельность нории и ленточных конвейеров элеватора, принадлежащего ЗАО «Импульс-Инвест», на 90 суток за нарушение требований промышленной безопасности.

В Пензенской области суд приостановил работу конвейера элеватора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«4 апреля в ходе плановой проверки, проведенной государственным инспектором отдела по общепромышленному надзору и государственному строительному надзору по Пензенской области, было установлено, что в работе на опасном производственном объекте используются ленточные конвейеры и нории, которые отработали нормативный срок службы — год ввода в эксплуатацию 1985», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Земетчинского районного суда.

Он добавил, что экспертиза промышленной безопасности с целью дальнейшей эксплуатации данных технических устройств не была проведена, что также является нарушением.

По словам представителя суда, данные нарушения могут привести к аварийной ситуации, что в свою очередь создает угрозу для жизни и здоровья работников элеватора.

«Постановление суда не вступило в законную силу», — отметил собеседник агентства.
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