В Пензенской области посевные площади планируется увеличить на 30 тыс. га АПК

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Структура посевных площадей, согласно заключенным с сельхозтоваропроизводителями соглашениям, составит в Пензенской области в 2017 году 1 млн. 374 га, что на 30 тыс. га больше уровня прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков.

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«В целом яровой сев нам предстоит провести на площади 914,5 тыс. га. Для этого у нас на сегодняшний день в полном объеме подготовлена вся сельскохозяйственная техника, уровень готовности составляет 99–100%», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Министр добавил, что на проведение весенних полевых работ необходимо 20 тыс. тонн дизельного топлива и чуть больше 2 тыс. тонн бензина.

«По имеющимся данным, полный объем дизельного топлива и автобензина на сегодняшний день имеется в хозяйствах. Кроме этого, с основным поставщиком — «Пензанефтепродукт» — имеется соглашение, в рамках которого при необходимости дополнительный объем будет поставлен в оперативные сроки», — отметил глава областного Минсельхоза.

По информации аграрного ведомства, зерновые и зернобобовые будут занимать в Пензенской области 757,9 тыс. га, сахарная свекла — 60,1 тыс. га, подсолнечник — 246,9 тыс. га, картофель — 24,7 тыс. га.

Планируется ввести в севооборот 50 тыс. га.