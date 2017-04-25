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Выставку сельхозтехники надо провести в виде праздника для сельчан и горожан — губернатор

11:16 | 25.04.2017 | АПК

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Выставку сельхозтехники, которая ежегодно проводится в Пензенской области, необходимо организовать в 2017 году в виде масштабного праздника, который будет интересен не только аграриям, но и горожанам. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Выставку сельхозтехники надо провести в виде праздника для сельчан и горожан — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что необходимо рассмотреть возможность переноса даты ее проведения с конца июля, когда на базе Средней Елюзани пройдет всероссийский Сабантуй, на более ранний срок.

«Может быть, затягивать не будем? В прошлом году мы проводили в Каменском районе. Неплохо организовали это мероприятие, но в этом году мы должны провести значительно шире. Нужно посмотреть, в каком — Бессоновском, Мокшанском, Каменском районе — [организовать] с таким расчетом, чтобы жители областного центра и других районов могли посетить», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

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Губернатор подчеркнул, что на мероприятии должна быть продумана и содержательная часть, и возможности отдыха для горожан.

«Надо делать так, чтобы это был праздник», — поставил он задачу.

По словам Ивана Белозерцева, назвать мероприятие можно по-разному — выставка-ярмарка, фестиваль или «День поля».

«Если мы организуем интересно, то и люди приедут. Если мы организуем, как всегда, то приедут только те, кто занимается сельским хозяйством. Давайте не как всегда», — резюмировал губернатор.
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