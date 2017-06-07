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Достигнута договоренность о поставке семян из Белоруссии в Пензенскую область

14:50 | 07.06.2017 | АПК

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Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Договоренность о поставке в Пензенскую область качественного белорусского семенного материала достигнута по итогам встречи губернатора Ивана Белозерцева с председателем сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрокомбинат Снов» Николая Радомана.

Достигнута договоренность о поставке семян из Белоруссии в Пензенскую область

Фото: Pnzreg.ru

Пензенская делегация оценила производственные площадки СПК в рамках визита в республику.

«Это одно из самых крупных в Беларуси хозяйств, которое занимается растениеводством, животноводством, птицеводством и переработкой. Безусловно, такая многопрофильность придает предприятию устойчивость и позволяет динамично развиваться», — прокомментировал Иван Белозерцев увиденное.

Он пояснил, что делегация Пензенской области находится в стране в том числе с целью изучения положительного опыта в сфере сельского хозяйства.

Как сообщает пресс-служба облправительства, по итогам встречи Иван Белозерцев дал поручение проработать вопрос о реализации в регионе продукции белорусского агрокомбината.
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