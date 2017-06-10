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Пензенские сельхозпредприятия произвели за пять месяцев 102 тыс. тонн скота и птицы

09:21 | 10.06.2017 | АПК

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Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Более 102 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе произведено в крупных, средних и малых сельхозпредприятиях Пензенской области с января по май 2017 года.

Пензенские сельхозпредприятия произвели за пять месяцев 102 тыс. тонн скота и птицы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В мае этот показатель составил 22,3 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года.

Также вырос валовой надой молока: по итогам мая на 3,1% — до 14,3 тыс. тонн, за пять месяцев на 3,6% — до 64,7 тыс. тонн.

Валовой надой молока на одну корову за период с января по май 2017 года составил 2,3 тонны, что превышает показатель за аналогичный период 2016 года на 7,8%.

По итогам пяти месяцев в Пензенской области получено 74,9 млн. куриных яиц. Производственный показатель на 5,5% превышает уровень прошлого года.

Средняя яйценоскость одной курицы-несушки в мае составила 22 яйца, что выше прошлогоднего показателя на 4,8%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.
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