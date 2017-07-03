В Лопатинском районе хозяйство ввело в оборот более 1 тыс. га заброшенной земли АПК

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. ООО «Руно» ввело в сельскохозяйственный оборот 1 тыс. 100 га необрабатываемых земель в Лопатинском районе Пензенской области, заросших деревьями, кустарниками и сорняками, после вмешательства специалистов Россельхознадзора.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина, такой вывод сделан по итогам внеплановой проверки по контролю исполнения ранее выданного предписания.

«На оставшихся площадях — 142 га — работают три бригады. Для этого сельхозпредприятием приобретена специальная техника», — отметила собеседница агентства.

Она пояснила, что руководство фирмы «Руно» обратилось в надзорное ведомство с ходатайством о продлении срока исполнения предписания.

«Учитывая результаты проделанной работы, принято решение об удовлетворении ходатайства ООО «Руно», сроки исполнения предписания продлены», — уточнила Лариса Якушкина.