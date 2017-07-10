Уборочная кампания в Пензенской области начнется позже — министр АПК

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Уборочная кампания в Пензенской области, как ожидается, начнется позже обычного. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«Мы прогнозируем, что у нас уборочная кампания начнется в силу погодных причин с отставанием, поэтому необходимо в полном объеме подготовить парк зерноуборочных комбайнов свой собственный», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 10 июля.

Андрей Бурлаков подчеркнул, что аренда комбайнов с южных регионов России может быть в этом году затруднена.

«На сегодняшний день […] почти на 5,5 млн. тонн меньше собрано при примерно той же урожайности, которая была в прошлом году», — пояснил министр.