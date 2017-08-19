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Глава пензенского Минсельхоза поздравил аграриев с первым миллионом тонн зерна

13:31 | 19.08.2017 | АПК

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Пенза, 19 августа 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков поздравил аграриев региона с первым миллионом тонн зерна.

Глава пензенского Минсельхоза поздравил аграриев с первым миллионом тонн зерна

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работа в отраслях АПК — это большой труд, ежедневная работа, за которую вы беретесь и с которой с большими успехами и достижениями справляетесь», — отметил глава областного аграрного ведомства.

Андрей Бурлаков добавил, что сельхозпроизводители Пензенской области на протяжении нескольких лет показывают рекордные результаты.

«Мы занимаем лидирующие позиции по развитию АПК среди регионов Приволжского федерального округа, а также среди субъектов страны», — цитирует министра пресс-служба Минсельхоза региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всего в 2017 году в Пензенской области намечено намолотить не менее 2,3 млн. тонн зерна и зернобобовых культур.
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