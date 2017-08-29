В Пензенской области более 180 тыс. га травы скошено на корм АПК

Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Многолетние и однолетние травы скошены в Пензенской области на площади более 180 тыс. га на сено, сенаж и зеленый корм. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

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«Сельхозтоваропроизводителями заготовлено около 443 тыс. тонн сена, свыше 281 тыс. тонн сенажа, 9,4 тыс. тонн силоса и почти 140 тыс. тонн соломы», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что заготовлено около 325 тыс. тонн грубых и сочных кормов.

«На одну условную голову заготовлено более 21,5 центнера кормовых единиц», — уточнили в министерстве.

В Минсельхозе отметили, что по плану на зимовку на одну условную голову скота должно быть заготовлено 29 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов и 10–12 центнеров кормовых единиц зернофуража.

«По расчетам специалистов потребность в грубых и сочных кормах будет обеспечена полностью», — резюмировали в пресс-службе.