«Областной агропромышленный холдинг» заплатит крупный штраф АПК

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Пензенский облсуд оставил без изменения решение Вадинского районного суда, которым был снижен размер штрафа, назначенного АО «Областной агропромышленный холдинг» за невыполнение обязанности по рекультивации земель и мероприятий по улучшению и охране почв.

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«Постановлением начальника отдела государственного земельного надзора управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области от 24 мая 2017 года АО «Областной агропромышленный холдинг» было признано виновным в том, что на земельном участке сельхозназначения общей площадью 3 млн. 695 тыс. 840 кв. метров, расположенном у деревни Вельяминово Вадинского района, длительное время не проводятся агротехнические мероприятия», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова.

Она пояснила, что участок, находящийся в собственности холдинга с 2011 года, зарос сорной травянистой растительностью и частично — древесно-кустарниковой.

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«Агрохолдинг не выполнял обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии, предотвращению процессов и негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. За нарушение законодательства юридическое лицо было оштрафовано на 400 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

По словам Натальи Быченковой, Вадинский районный суд по результатам рассмотрения дела снизил размер штрафа до 200 тыс. рублей.

«Посчитав, что решение суда первой инстанции подлежит отмене, представитель юридического лица подал апелляционную жалобу, которая судьей Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», — отметила она.