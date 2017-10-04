Губернатор возглавил пензенскую делегацию на выставке «Золотая осень» в Москве АПК

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев возглавил делегацию Пензенской области на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017», которая начала свою работу на территории ВДНХ в Москве в среду, 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Продукция на стенде субъекта федерации представлена в категориях «Лучшие региональные продукты», «Лучшие аграрные практики» и «Экспортный потенциал», где можно увидеть спиртные напитки, мучные, кондитерские и макаронные изделия, растительное масло, сахар и мороженое.

Также посетители выставки имеют возможность ознакомиться с инвестиционными проектами, реализуемыми в регионе.

«Сельское хозяйство Пензенской области активно развивается в последние годы. Нам есть чем гордиться, есть что продемонстрировать на уровне РФ. В то же время всероссийская выставка дает возможность сравнить свои наработки с практиками других регионов, изучить хороший опыт, а потом применить его у себя», — отметил Иван Белозерцев.

Работа выставки «Золотая осень» рассчитана по 7 октября.