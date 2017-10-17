Урожай сахарной свеклы в Пензенской области составил 1,5 млн. тонн АПК

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Валовой сбор сахарной свеклы в Пензенской области составил 1,5 млн. тонн. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

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«Сахарная свекла убрана с 38 тыс. га, что составляет 64% от общей площади. Средняя урожайность — 399 центнеров с га. По данному показателю Пензенская область находится в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что максимальная урожайность этой сельхозкультуры отмечается в Бековском и Колышлейском районах — 434 и 437 центнеров с га соответственно.

«Среди сельхозпредприятий области в лидерах по урожайности сахарной свеклы ОАО «Мочалейское» Каменского района. Там она составляет 542 центнера с га», — уточнили в министерстве.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент выработано 100 тыс. тонн сахара.

«Это на 6 тыс. тонн превышает показатель аналогичного периода прошлого года», — пояснили в пресс-службе.