Компания «АгроПлатинум» заплатит 100 тыс. рублей за сорняки на участках АПК

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначено ООО «АгроПлатинум» за неисполнение предписания по приведению в порядок земельных участков в Малосердобинском районе Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина, компании принадлежат два участка площадью 75 и 53,5 га.

«Обществом не были приняты меры по исполнению ранее выданного предписания по использованию земельных участков по целевому назначению и по их защите от зарастания сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, после назначения штрафа суд предупредил представителя компании об административной ответственности за неуплату штрафа в срок.

«Выдано повторное предписание об устранении нарушения требований земельного законодательства. К настоящему моменту постановление суда вступило в законную силу», — отметила Лариса Якушкина.