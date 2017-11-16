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Компания «АгроПлатинум» заплатит 100 тыс. рублей за сорняки на участках

09:49 | 16.11.2017 | АПК

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Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначено ООО «АгроПлатинум» за неисполнение предписания по приведению в порядок земельных участков в Малосердобинском районе Пензенской области.

Компания «АгроПлатинум» заплатит 100 тыс. рублей за сорняки на участках

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина, компании принадлежат два участка площадью 75 и 53,5 га.

«Обществом не были приняты меры по исполнению ранее выданного предписания по использованию земельных участков по целевому назначению и по их защите от зарастания сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, после назначения штрафа суд предупредил представителя компании об административной ответственности за неуплату штрафа в срок.

«Выдано повторное предписание об устранении нарушения требований земельного законодательства. К настоящему моменту постановление суда вступило в законную силу», — отметила Лариса Якушкина.
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