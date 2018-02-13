Губернатор осмотрел выставку продукции пензенских производителей АПК

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев осмотрел выставку товаров местных производителей, организованную в фойе правительства Пензенской области перед совещанием, посвященным итогам работы потребительского рынка в 2017 году.

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Свою продукцию представили, в частности, предприятия Пензенского, Нижнеломовского, Колышлейского, Бессоновского, Мокшанского, Кузнецкого и Городищенского районов.

Можно было увидеть разнообразную выпечку, полуфабрикаты, консервы, молочную продукцию, сыры, напитки, мед, продукты пчеловодства и цветы.

Осматривая стенд с продукцией «Русских перцев», Иван Белозерцев поинтересовался, есть ли на бутылках со спиртным надпись «Произведено в Пензе», на что получил утвердительный ответ.

Он также отметил впечатляющий внешний вид продукции нижнеломовского хлебокомбината, представители которого привезли ярко украшенные торты и караваи в виде снопов колосьев и мельницы.

Губернатор рекомендовал большинству участников экспозиции активнее предлагать свои товары в сетевых магазинах.

Открывая совещание, Иван Белозерцев высказал мнение, что такие мероприятия надо проводить на открытой территории, где жители смогут купить местную продукцию.