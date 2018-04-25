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Средний надой молока на корову превысил в Пензенской области 5,8 тыс. кг в год

13:47 | 25.04.2018 | АПК

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Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Средний надой молока на корову в Пензенской области превысил 5,8 тыс. кг в год

Средний надой молока на корову превысил в Пензенской области 5,8 тыс. кг в год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Средний надой молока на одну корову в Пензенской области по итогам 2017 года составил 5 тыс. 819 кг, что почти на 13% больше, чем в 2016-м. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Кто занимается сельским хозяйством, понимает, что это очень высокий рост. По этому показателю Пензенская область — лидер в Приволжском федеральном округе», — сказал он, выступая с отчетом о результатах деятельности облправительства за 2017 год в ходе 8-й очередной сессии Законодательного собрания региона в среду, 25 апреля.

По словам Ивана Белозерцева, сельское хозяйство является драйвером экономики Пензенской области: с учетом этого на поддержку сферы АПК из бюджетов всех уровней за прошлый год было направлено 2,3 млрд. рублей.

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