Эдуард Маилян поднял тему биозащиты поголовья индейки на симпозиуме в Берлине АПК

Пенза, 5 июня 2018. PenzaNews. Директор по птицеводству группы компаний «Дамате» Эдуард Маилян поднял тему биологической защиты поголовья на XII международном симпозиуме по болезням индейки в Берлине.

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Представитель крупного сельскохозяйственного холдинга, производственные мощности которого расположены в Пензенской и Тюменской областях, обратил внимание на важность комплексного подхода к обеспечению ветеринарного благополучия птицеводческих предприятий на фоне напряженной эпизоотической обстановки по гриппу и другим инфекционным заболеваниям птиц.

По мнению Эдуарда Маиляна, необходимо не только активизировать специфическую профилактику, но и находить новые пути снижения отрицательного воздействия стрессовых технологических факторов, возникающих при откорме индейки, а также более тщательно выполнять ветеринарно-санитарные мероприятия.

«Индейководство — одна из самых малочисленных (1,7% от общего объема производимого в мире мяса), но наиболее интенсивно развивающихся отраслей мясного птицеводства. При этом индейка отличается длительным сроком откорма и требовательностью к условиям содержания. Особый отпечаток накладывают особенности биологии, поведения и характер течения различных заболеваний индейки, определяющие трудности их диагностики и профилактики», — пояснил он.

Эдуард Маилян отметил важность участия в мероприятиях, подобных берлинскому симпозиуму, поскольку круг специалистов, имеющих опыт работы с этой птицей весьма ограничен.

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XII международный симпозиум по болезням индейки (12th "Hafez" International Symposium on Turkey Diseases) прошел в Берлине 31 мая – 2 июня.

Мероприятие организовано под эгидой Всемирной научной ассоциации по птицеводству WPSA главой департамента ветеринарной медицины Института болезней птицы Свободного университета Берлина профессором Мохаммедом Хафесом (Mohammed Hafez).

Оно объединило экспертов индейководческой отрасли более чем из 15 стран — Германии, США, Канады, Бразилии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши, Румынии, Италии, Египта, Сирии, Туниса, Марокко и других.

Вниманию участников было представлено 43 доклада, посвященных проблематике болезней индейки, их причин, методов диагностики, профилактики и лечения, новых и эмерджентных инфекций, а также широкий спектр вопросов повышения благополучия птицы через оптимизацию технологии ее содержания и кормления. Кроме того, была затронута тема международного законодательства в отношении вопросов, касающихся повышения качества и безопасности продукции индейководства.

«Дамате» принимает участие в берлинском симпозиуме ежегодно. В этом году представитель компании выступил на мероприятии в пятый раз.