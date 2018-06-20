Предприятие «Коноплекс Пенза» получило статус семеноводческого хозяйства АПК

Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Пензенской области выдал сертификат соответствия ООО «Коноплекс Пенза» с присвоением предприятию статуса семеноводческого хозяйства.

Фото: Rosselhoscenter.com

Как сообщается на сайте учреждения, прежде чем включить организацию в соответствующий реестр, специально созданная комиссия оценила материально-техническую базу и состояние помещений для хранения зерна в Пензенском районе.

Кроме того, была изучена документация, проверена укомплектованность агрономической службы профильными специалистами, а также соблюдение технологии выращивания сельхозкультур.

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По итогам оценки предприятию присвоено 200 баллов.

Группа компаний «Коноплекс» — российский агропромышленный холдинг, занимающийся выращиванием и переработкой конопли посевной, а также научно-исследовательской деятельностью, связанной с селекцией и семеноводством культуры.

Согласно данным, размещенным на сайте холдинга, входящие в его структуру предприятия — ООО «Коноплекс Пенза» и ООО «Коноплекс Агро» — в 2018 году посевной коноплей засеяно около 3 тыс. га в Нижнеломовском и Пензенском районах. В сельхозоборот намечено ввести более 2 тыс. га.

Общая площадь земель в севообороте компании превышает 10 тыс. га.