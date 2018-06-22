Карантин по гриппу птиц в Пензенской области введен еще на четырех территориях АПК

Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Карантин по высокопатогенному гриппу птиц, который ранее был обнаружен в частных подворьях рабочего поселка Колышлей, введен в Пензенской области еще на четырех территориях. Соответствующие постановления губернатор Иван Белозерцев подписал в минувший четверг, 21 июня.

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Ограничительные мероприятия затронули площадки компаний, работающих в составе двух сельскохозяйственных холдингов — АО «Васильевская птицефабрика» в поселке Сахазавод Бековского района (входит в структуру группы компаний «Черкизово») и ООО «ПензаМолИнвест» в селе Катковка Колышлейского района (входит в ГК «Дамате»).

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Кроме того, очаги заболевания выявлены на территории трех домовладений в Лопатинском районе — в селах Козловка и Лопатино.

Помимо этого, они обнаружены в двух частных подворьях Колышлейского района — в деревне Алферьевка и селе Трескино.

На территории всех эпизоотических очагов заболевания по высокопатогенному гриппу птиц введен карантин сроком на 21 день.

В неблагополучных пунктах запрещен вывоз птицы, яиц и другой продукции птицеводства, а также кормов, инвентаря, оборудования и помета. Торговля птицей не разрешается.