«Дамате» открыла собственную академию для детей сотрудников АПК

Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Группа компаний «Дамате», имеющая производственные площади в Пензенской и Тюменской областях, расширила рамки проекта «Новое поколение», запустив обучающие занятия для детей своих сотрудников в возрасте от 3 до 17 лет.

Фото: пресс-служба ГК «Дамате»

«Академия «Дамате» предложит им получить знания в различных областях, которые напрямую не связаны с АПК, но востребованы на рынке труда, в том числе могут пригодиться, если ребенок в будущем решит последовать примеру родителей, выбрав работу в сельскохозяйственном холдинге.

Реализация нового образовательного проекта стартовала с запуска курса по программированию для детей 8–12 лет.

В течение двух недель интенсивного обучения восемь слушателей узнают об основах программирования, примут участие в постановке опытом и попробуют создать игру с фирменными персонажами ГК «Дамате». В роли преподавателей выступят приглашенные эксперты из Москвы.

В планах компании — запуск курсов по видеосъемке, мультипликации, а также организация занятий по науке и творчеству.

Работа «Академии «Дамате» организована на базе собственного корпоративного университета.

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Комментируя запуск очередного образовательного проекта, заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова отметила, что сельское хозяйство сегодня является одной из наиболее бурно развивающихся технологичных отраслей, в связи с чем потребность в квалифицированных специалистах высокого уровня постоянно растет.

«Вкладывая в обучение детей и молодежи, мы фактически создаем для себя потенциальный кадровый резерв. В будущем мы надеемся увидеть лучших учеников «Академии» среди наших сотрудников», — сказала она.