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«Черкизово» оценивает убытки от гриппа птиц в Пензенской области в 100 млн. рублей

13:40 | 22.06.2018 | АПК

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Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Убытки птицефабрики «Васильевская» (входит в группу «Черкизово») от высокопатогенного гриппа птиц, который обнаружен в центре родительского стада «Вертуновский» в поселке Сахзавод Бековского района Пензенской области, оцениваются в 100 млн. рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные продовольственной компании.

«Черкизово» оценивает убытки от гриппа птиц в Пензенской области в 100 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, вирус был обнаружен на изолированной площадке, предназначенной исключительно для воспроизведения поголовья родительского стада птицы и получения инкубационного яйца. Она удалена от основного производства цыплят-бройлеров и переработки более чем на 200 км.

На данный момент очаг заболевания локализован и уничтожен.

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На других площадках заболевания не выявлено, они функционируют в рабочем режиме.

Вместе с тем с учетом неблагополучной эпизоотической ситуации в регионе на всех площадках компании введены дополнительные меры биобезопасности.

В «Черкизово» создан оперативный штаб, который контролирует ситуацию и проводит внутреннее расследование, цель которого — установить способ локального проникновения инфекции из внешней окружающей среды.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ограничительные мероприятия в связи с высокопатогенным гриппом птиц введены в Пензенской области на пяти территориях Колышлейского, Лопатинского и Бековского районов.

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