Под Пензой аграриям продемонстрировали в работе новый трактор К-424 АПК

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Демонстрационный показ тракторов «Кировец», выпущенных АО «Петербургский тракторный завод» («ПТЗ»), состоялся на поле АО «Областной агропромышленный холдинг» («ОАПХ») неподалеку от Пензы — вблизи села Воскресеновка.

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В нем приняли участие около 30 представителей сельхозпредприятий из разных районов Пензенской области.

Основное внимание специалистов было приковано к новинке «ПТЗ» — трактору К-424 с оборотным плугом «Kuhn». Также они с интересом познакомились с двумя моделями флагманской машины предприятия — К-744Р.

Помимо этого, собственную экспозицию подготовила компания «АСК Инжиниринг», которая занимается поставкой оборудования для транспортировки, сушки и хранения зерновых культур. Она представила макеты сушилки, сепарирующей машины и элеватора.

От лица официального дилерского и сервисного центра сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники собравшихся поприветствовал генеральный директор ООО «АгроСтроительная компания» («АСК») Валерий Акимов, который поблагодарил их за внимание к представленной продукции.

В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов отметил, что техника российского производства не уступает импортной.

Он сообщил, что три трактора К-424 уже работают на пензенских полях, и выразил надежду на то, что вскоре такие машины заменят украинские.

«Мы будем надеяться, что на следующей неделе будет дождь, который нам обещают, урожайность будет достаточная, у аграриев будут деньги, и они смогут приобрести такую технику», — сказал замглавы областного Минсельхоза.

После этого начальник отдела продаж «АСК» Алексей Новичков провел презентацию К-424. Он подробно остановился на технических характеристиках и потенциале машины. Затем все желающие смогли задать вопросы, один из которых касался стоимости.

Алексей Новичков уточнил, что коммерческая цена трактора мощностью 240 лошадиных сил составляет 5,1 млн. рублей.

Вместе с тем, по его словам, действует ряд акций, благодаря которым технику «Кировец» до конца 2018 года можно приобрести с существенной выгодой по схеме Росагролизинга.

Далее трактор К-424 был показан в деле. Представители сельхозпредприятий оценили скорость и качество его работы. Некоторые из них изъявили желание проехать в качестве пассажира или даже водителя в кабине, оснащенной кондиционером и магнитолой.

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В продолжение мероприятия состоялась презентация К-744Р, после чего присутствующие получили возможность обсудить увиденное в неформальной обстановке.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Алексей Новичков, новый трактор К-424 на безвозмездной основе будет передан «Областному агропромышленному холдингу» для демонстрационных испытаний на 200 моточасов — соответствующая договоренность достигнута между «ОАПХ», «ПТЗ» и «АСК».

«На «Дне поля» мы также планируем выставлять эти машины — и К-4 и К-7», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что гости мероприятия получат уникальную возможность увидеть машину с автопилотом.

«Кировец» будет сам перемещаться по заданной траектории под управлением системы ГЛОНАСС», — сказал начальник отдела продаж «АСК».