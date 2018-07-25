Пензенский губернатор предложил поощрять сельчан за информацию об угрозах биобезопасности АПК

Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил поощрять жителей сельской местности за информацию об угрозах биобезопасности.

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По его мнению, это поможет ветврачам оперативно узнавать о том, что в конкретном подворье появилась птица или скот, чтобы проверить легальность их поставки в регион и прохождение необходимого контроля.

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«Ветеринарный врач должен получать информацию. Как это будет работать? То ли методом старост или ответственных лиц, которые в сельских поселениях есть — кого-то можно найти на общественных началах. Может быть, даже подумать о каких-то мерах стимулирования, чтобы сообщали ветеринарному врачу», — сказал глава региона в ходе заседания межведомственной противоэпизоотической комиссии при облправительстве, посвященного вопросам предупреждения распространения и ликвидации гриппа птиц, состоявшегося в среду, 25 июля.

По словам Ивана Белозерцева, «все заинтересованы в том, чтобы обстановка в населенном пункте, в районе, в области была нормальная».

«Мы должны продумать возможные варианты мотивации этих людей по итогам года. […] Мы в состоянии поставить заслон этой проблеме», — отметил губернатор.