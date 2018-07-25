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Белозерцева волнует, что Пензенскую область не удалось защитить от птичьего гриппа

10:40 | 25.07.2018 | АПК

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Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев обеспокоен тем фактом, что принимаемый в Пензенской области комплекс мер не позволил защитить регион от высокопатогенного гриппа птиц, несколько очагов которого было зарегистрировано в июне.

Белозерцева волнует, что Пензенскую область не удалось защитить от птичьего гриппа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы знаем, что на территории Российской Федерации эпизоотическая обстановка по гриппу птиц продолжает ухудшаться. Только за июнь–июль 2018 года выявлено 63 случая высокопатогенного гриппа птиц. […] Эта проблема не обошла и Пензенскую область. […] Что меня волнует? Меня волнует то, что наша система не срабатывает должным образом», — сказал он в ходе заседания межведомственной противоэпизоотической комиссии при облправительстве, состоявшегося в среду, 25 июля.

Глава региона высказал мнение, что произошедшее стало возможным «из-за халатности ветеринарных врачей и невежества предпринимателей», которые «везут больную птицу и начинают продавать по подворьям», а затем с учетом человеческого фактора вирус заносится на крупные предприятия.

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Иван Белозерцев отметил также, что в регионе слабо ведется разъяснительная работа, а предприниматели, чувствуя безнаказанность, не боятся торговать птицей без соблюдения всех необходимых требований.

По словам губернатора, начальник управления ветеринарии Пензенской области Михаил Максимов в связи со сложившейся ситуацией получил взыскание.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2018 года вирус птичьего гриппа был обнаружен в Пензенской области на частных подворьях, а также на площадках двух сельскохозяйственных холдингов — АО «Васильевская птицефабрика» в Бековском районе (входит в структуру группы «Черкизово») и ООО «ПензаМолИнвест» в Колышлейском районе (входит в ГК «Дамате»).

По предварительным данным, потери ГК «Дамате» оцениваются в 400 млн. рублей, «Черкизово» — в 100 млн. рублей.

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