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Пензенская область готова подключиться к проекту создания оптово-распределительных центров

19:12 | 15.08.2018 | АПК

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Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Пензенская область готова подключиться к реализации проекта, предполагающего создание федеральной сети оптово-распределительных центров. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенская область готова подключиться к проекту создания оптово-распределительных центров

Фото: Pnzreg.ru

«Строительство оптово-распределительных центров в Пензенской области экономически обосновано. Наше сельское хозяйство в последние годы развивается очень бурными темпами. Область удачно расположена — достаточно близко от Москвы. Регион граничит с пятью субъектами [федерации]. В радиусе 600 км от Пензы проживают 47 млн. человек. Через весь регион проходит одна из крупнейших автотрасс России — М5», — пояснил он в ходе рабочей встречи с первым заместителем председателя правления Внешэкономбанка Николаем Цехомским, состоявшейся в Москве в среду, 15 августа.

Как сообщает пресс-служба облправительства, также стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов компаний «Азия Цемент» и «Технокорд».

В феврале 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи Минсельхоз РФ и Внешэкономбанк договорились о создании федеральной сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) сельскохозяйственной продукции на территории страны.

Предполагается, что это будет способствовать обеспечению беспрепятственного доступа отечественных сельхозпроизводителей к современной агрологистической инфраструктуре, содействовать реализации продукции и обеспечению прозрачности ценообразования.

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