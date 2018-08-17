Игорь Бабаев назвал биобезопасность проблемой государственного масштаба АПК

Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев назвал биологическую безопасность в России проблемой государственного масштаба.

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«Мы воспроизводство свинины наращиваем [...] и ставку делаем на экспорт, но экспорт на сегодняшний день по Российской Федерации полностью для всех закрыт. Почему? Потому что биобезопасность не соответствует тому, чтобы мы имели право грузить это мясо на экспорт», — пояснил он журналистам в ходе визита в Пензенскую область в пятницу, 17 августа.

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По мнению Игоря Бабаева, в настоящее время на государственном и местном уровнях для решения этой проблемы делается многое, но она требует еще более пристального внимания.

«Для сравнения: [...] мы в объемах производства свинины сегодня [имеем] примерно чуть больше 20 млн. голов. Это значительно меньше, чем производит Германия, Испания, Франция, я уже не говорю об Америке и Китае. Мы с нашими земельными богатствами должны производить не 20 млн. голов, а мы должны иметь как минимум 200–250 млн., то есть перспектива громадная. И это деньги, это валюта, это экспорт», — сказал основатель «Черкизово».