Пензенский губернатор готов поддержать проект «Восток-Агро» в Кузнецком районе АПК

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил готовность поддержать проект агропромышленного предприятия «Восток-Агро», предполагающий строительство в Кузнецком районе животноводческого комплекса на 2 тыс. 250 голов дойного стада с блоком растениеводства и зернохранилищем силосного типа, а также организацию переработки молока.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы можем заявить Ваш проект на участие в федеральной программе — помочь компенсировать затраты на капитальное строительство объектов АПК, обеспечить софинансирование на областном уровне, но при условии гарантированного выполнения Вашим предприятием заявленных обязательств», — сказал он в ходе встречи с представителем компании «Восток-Агро» Ринатом Абузяровым, состоявшейся в облправительстве.

Иван Белозерцев отметил, что молочное животноводство является перспективным направлением.

«Готов поддерживать развитие Вашего сельскохозяйственного предприятия, тем более, что [Вы] проявляете социальную ответственность, помогаете своим землякам», — добавил он.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, планируемый объем инвестиций превышает 400 млн. рублей, намечено создать более 200 рабочих мест.

В рамках первого этапа в ближайшие два года предусмотрено строительство современной молочной фермы вблизи Евлашево. Также предполагается использовать до 30 тыс. га земли для развития кормовой базы и возвести на территории Сухановки элеваторный комплекс мощностью хранения до 150 тыс. тонн.

Второй этап включает в себя строительство в Сухановке двух молочных ферм на 5 тыс. 400 голов дойного стада каждая, а также создание завода по переработке молока мощностью 200 тонн в сутки.

В рамках третьего этапа запланировано открыть маслоэкстракционный завод и наладить экспортные поставки выпускаемой продукции. Помимо этого, в планах — возведение птицефабрики и логистического центра.

В настоящее время компания реализует мероприятия в рамках первого этапа.