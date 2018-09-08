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«Родина» оштрафована за уничтоженные химикатами листья деревьев на сельском кладбище

12:27 | 08.09.2018 | АПК

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Наровчат, 8 сентября 2018. PenzaNews. Штраф в размере 10 тыс. рублей назначен ООО «Родина», которое признано судом виновным в совершении на территории Наровчатского района Пензенской области административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Родина» оштрафована за уничтоженные химикатами листья деревьев на сельском кладбище. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В судебном заседании установлено, что ООО «Родина» в мае 2018 года провело химическую обработку сорняков в посевах озимой пшеницы с помощью авиации», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

Он отметил, что организация не согласовала свои действия с органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

«Облако химпрепарата снесло в сторону от поля, что привело к гибели листьев на деревьях одного из сельских кладбищ, то есть совершенное правонарушение повлекло причинение вреда древесным насаждениям», — пояснил представитель суда.

По его словам, постановление о привлечении компании к ответственности пока не вступило в силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.

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