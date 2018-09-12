В Пензенской области за восемь месяцев произведено 179 тыс. тонн скота и птицы АПК

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. 179 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе произведено в сельхозорганизациях Пензенской области в период с января по август 2018 года, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

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«За восемь месяцев этого года в регионе валовой надой молока составил 115,7 тыс. тонн, что превысило прошлогодние показатели на 7,4%», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в Пензенской области в этот период также наблюдается рост надоя молока в расчете на одну корову.

«Он составил 4,5 тонны, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года», — пояснили в министерстве.