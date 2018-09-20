Основатель проекта «Русский пармезан» поделился опытом с пензенскими фермерами АПК

Каменка, 20 сентября 2018. PenzaNews. Основатель проекта «Русский пармезан» фермерского хозяйства «Истринская сыроварня», член общественной палаты Московской области Олег Сирота поделился опытом с аграриями Пензенской области.

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В рамках визита предпринимателя в регион в минувшую среду, 19 сентября, состоялся круглый стол в Каменском районе.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минсельхоза Пензенской области, мероприятие было организовано с целью ознакомить участников с существующими мерами поддержки и успешным опытом ведения фермерского хозяйства.

Собравшиеся обсудили вопросы развития кооперации в сельской местности. Ключевым спикером по данной теме выступил председатель кооперативного союза «СельКооп», научный сотрудник Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени имени А.А. Никонова Сергей Скоморохов.

Успехами фермерской деятельности поделилась предприниматель из Наровчатского района Дарья Морозова, занимающаяся разведением водоплавающей птицы, в частности, уток породы мулард.