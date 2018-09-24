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Создание грибного производства под Сердобском идет с отставанием от графика

12:48 | 24.09.2018 | АПК

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Работа по созданию грибного комплекса на территории индустриального парка «Сердобский» в Пензенской области идет с отставанием от графика. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

Создание грибного производства под Сердобском идет с отставанием от графика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы движемся там с некоторым отставанием от первоначального графика, но до конца года производственный цех по выращиванию грибов будет запущен», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 24 сентября.

Глава регионального Минсельхоза уточнил, что компостный завод в рамках комплекса планируется запустить в I квартале 2019 года.

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«Инвестор обещает, что первая партия грибов в этом году будет», — добавил Андрей Бурлаков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реализацией инвестиционного проекта по созданию грибного комплекса на территории индустриального парка «Сердобский» занимается «Грибная компания». Объем вложений составит около 1,5 млрд. рублей.

Площадка площадью 300 тыс. кв. метров будет состоять из участка компостного производства и фермы по выращиванию шампиньонов.

Ожидается, что в год там будет выращиваться минимум 5 тыс. тонн грибов.

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