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Губернатор предложил к Новому году поставить в магазины выращенные под Сердобском грибы

15:13 | 07.08.2018 | Экономика

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Сердобск, 7 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил руководству «Грибной компании», реализующей инвестиционный проект на территории индустриального парка «Сердобский», приложить усилия для того, чтобы первая партия продукции попала на прилавки к Новому году.

Губернатор предложил к Новому году поставить в магазины выращенные под Сердобском грибы

Фото: Pnzreg.ru

«Нужно работать таким образом, чтобы совместными усилиями правительства [региона], муниципального образования, инвестора мы вырастили первую партию и поставили ее в торговые сети в декабре, чтобы к Новому году у жителей области был на столах пензенский гриб», — отметил он в ходе посещения индустриального парка «Сердобский» во вторник, 7 августа.

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По словам директора ООО «Грибная компания» Спартака Антонова, объем инвестиций в проект составит около 1,5 млрд. рублей.

Как сообщает пресс-служба облправительства, грибной комплекс площадью 300 тыс. кв. метров будет состоять из участка компостного производства и фермы по выращиванию шампиньонов.

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Построена дорога до площадки, проложены электрические сети, подведен газ, закуплено высокотехнологичное оборудование.

Начать тестовое производство шампиньонов планируется в конце 2018 года – начале 2019-го. Ожидается, что в год будут выращивать минимум 5 тыс. тонн грибов.

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