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РСХБ оказал поддержку при строительстве пензенского завода по переработке индейки

09:54 | 30.05.2019 | АПК

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Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Россельхозбанк оказал финансовую поддержку при строительстве завода по переработке индейки группы компаний «Дамате», открытие которого состоялось в Нижнеломовском районе Пензенской области в среду, 29 мая.

РСХБ оказал поддержку при строительстве пензенского завода по переработке индейки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Комментируя событие, первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина отметила, что ГК «Дамате» и РСХБ связывает многолетнее плодотворное сотрудничество.

«Компания выросла и стала на наших глазах лидером рынка с долей более 30%. Несколько лет назад «Дамате» одними из первых начали производить и перерабатывать мясо индейки, познакомив жителей нашей страны с этим полезным и вкусным продуктом. Сейчас индейка является одним из самых динамично растущих сегментов продовольственного рынка», — сказала она.

Ирина Жачкина добавила, что за последние 10 лет объем потребления этого вида птицы вырос практически в четыре раза. По ее мнению, это направление обладает большим потенциалом.

Общая стоимость комплекса по переработке индейки составила 50 млрд. рублей. Из них 11 млрд. рублей направлено на строительство и реконструкцию завода. Запуск нового птицеперерабатывающего предприятия позволил создать более 2 тыс. рабочих мест и вложить дополнительные средства в развитие экономики Пензенской области.

В ходе работ на предприятии было установлено современное оборудование для полного цикла производства готовой продукции, в том числе замороженной и охлажденной индейки, субпродуктов и полуфабрикатов из нее.

Товар компания планирует реализовывать во всех федеральных округах России, а также поставлять более чем в 20 стран в том числе в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Как сообщает пресс-служба пресс-служба кредитно-финансового учреждения, с 2000 года объем вложений РСХБ в экономику региона составил 186 млрд. рублей, из них 156 млрд. рублей — в АПК. По данным на 1 мая банк выдал аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции в Пензенской области 25 млрд. рублей.

При участии банка реализовано более 40 проектов по строительству и модернизации объектов, которые ежегодно обеспечивают производство около 190 тыс. тонн мяса птицы и 160 тыс. тонн молока.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Единственным акционером банка, которому принадлежат 100% голосующих акций, является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.

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