РСХБ оказал поддержку при строительстве пензенского завода по переработке индейки АПК

Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Россельхозбанк оказал финансовую поддержку при строительстве завода по переработке индейки группы компаний «Дамате», открытие которого состоялось в Нижнеломовском районе Пензенской области в среду, 29 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Комментируя событие, первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина отметила, что ГК «Дамате» и РСХБ связывает многолетнее плодотворное сотрудничество.

«Компания выросла и стала на наших глазах лидером рынка с долей более 30%. Несколько лет назад «Дамате» одними из первых начали производить и перерабатывать мясо индейки, познакомив жителей нашей страны с этим полезным и вкусным продуктом. Сейчас индейка является одним из самых динамично растущих сегментов продовольственного рынка», — сказала она.

Ирина Жачкина добавила, что за последние 10 лет объем потребления этого вида птицы вырос практически в четыре раза. По ее мнению, это направление обладает большим потенциалом.

Общая стоимость комплекса по переработке индейки составила 50 млрд. рублей. Из них 11 млрд. рублей направлено на строительство и реконструкцию завода. Запуск нового птицеперерабатывающего предприятия позволил создать более 2 тыс. рабочих мест и вложить дополнительные средства в развитие экономики Пензенской области.

В ходе работ на предприятии было установлено современное оборудование для полного цикла производства готовой продукции, в том числе замороженной и охлажденной индейки, субпродуктов и полуфабрикатов из нее.

Товар компания планирует реализовывать во всех федеральных округах России, а также поставлять более чем в 20 стран в том числе в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Как сообщает пресс-служба пресс-служба кредитно-финансового учреждения, с 2000 года объем вложений РСХБ в экономику региона составил 186 млрд. рублей, из них 156 млрд. рублей — в АПК. По данным на 1 мая банк выдал аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции в Пензенской области 25 млрд. рублей.

При участии банка реализовано более 40 проектов по строительству и модернизации объектов, которые ежегодно обеспечивают производство около 190 тыс. тонн мяса птицы и 160 тыс. тонн молока.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Единственным акционером банка, которому принадлежат 100% голосующих акций, является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.