В Пензенской области наблюдается дефицит осадков — министр АПК

Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Дефицит осадков наблюдается в Пензенской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«Дефицит осадков наблюдается, но пока условий засухи нет, пока посевы выглядят неплохо. Ожидаем, что в конце недели будет похолодание и еще осадки. Если хороший дождь пройдет, у нас, собственно говоря, угрозы все минуют», — ответил он на вопрос губернатора Ивана Белозерцева о том, установилась ли засуха, в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 10 июня.

Глава региона подверг сомнению его слова.

«Вам в церкви работать! Придешь, Вы там на уши припадете. Часть Пензенской области засушило, с 5 мая нет дождей. С [председателем товарищества на вере имени Димитрова Петром] Степанюком разговариваю — капли после 5 мая не выпало. Давайте-ка сейчас не расслабляйтесь, министерство свое встряхните, чтобы все работали и готовили по полям, по районам [данные], где у нас засуха, где идет уже гибель растений и где они уже восстановлению не подлежат, с одной задачей — чтобы можно было людям, растениеводам через министерство сельского хозяйства Российской Федерации получить компенсацию за потерянный урожай», — сказал Иван Белозерцев.