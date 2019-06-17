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В соседнем с Чемодановкой селе люди покинули 45 домов, бросив скот и птицу

18:40 | 17.06.2019 | АПК

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Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. 45 домов, оставленных жителями, выявлено в селе Лопатки, находящемся по соседству с Чемодановкой Пензенской области, где произошел конфликт, в результате которого был убит мужчина. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой министерства сельского хозяйства региона.

В соседнем с Чемодановкой селе люди покинули 45 домов, бросив скот и птицу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По результатам обхода в 45 оставленных домах обнаружены сельхозживотные — теленок в возрасте до двух месяцев, 48 голов свиней, шесть гусей, 16 уток, 24 кролика, девять кур, одна индейка. Свинопоголовье и поголовье КРС идентифицировано методом биркования. Все поголовье здорово», — поясняется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что обход был совершен в понедельник, 17 июня.

«С целью сохранения поголовья сельхозживотных специалистами управления [ветеринарии Пензенской области] совместно с представителями районной администрации подобран предприниматель, которому животные будут переданы на временное содержание», — отмечается в сообщении.

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