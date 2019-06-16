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Задержаны еще 12 участников конфликта в Чемодановке — СКР

10:23 | 16.06.2019 | Криминал

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Пенза, 16 июня 2019. PenzaNews. Представители Следственного комитета России совместно с оперативными службами МВД и ФСБ РФ в рамках расследования уголовного дела получили доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать еще 12 жителей села Чемодановка Пензенской области, предположительно, причастных к произошедшему конфликту, в том числе подозреваемого в убийстве 34-летнего мужчины. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Задержаны еще 12 участников конфликта в Чемодановке — СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ближайшее время в зависимости от роли и степени участия каждого им будет предъявлено обвинение», — сказала она.

Представитель ведомства напомнила, что ранее были задержаны трое мужчин, о заключении которых под стражу ходатайствовало следствие.

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«Двое уже арестованы», — уточнила Светлана Петренко, добавив, что решение по третьему задержанному будет принято в течение 72 часов в связи с необходимостью получения медицинского заключения о состоянии его здоровья и возможности содержания в условиях изоляции от общества.

«Указанные лица признают свое участие в конфликте, произошедшем 13 июня 2019 года», — отметила официальный представитель Следственного комитета России.

Выяснением всех обстоятельств произошедшего в рамках уголовного дела, возбужденного по пп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, которые предусматривают ответственность за покушение на убийство, и ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», занимается главное следственное управление СКР.

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