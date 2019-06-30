Пензенец стал чемпионом России по пахоте АПК

Саранск, 30 июня 2019. PenzaNews. Сергей Захаров из Пензенской области стал победителем восьмого открытого чемпионата России по пахоте, который состоялся в Мордовии.

Фото: E-mordovia.ru

Он получил право представлять Россию на чемпионате мира по пахоте 2019 года в США и получил главный приз турнира — трактор Кировец К-424 производства АО «Петербургский тракторный завод» («ПТЗ»).

Второе место занял Виктор Кудинов из Орловской области, третье — Сергей Телегин из Ивановской области.

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Победителем в соревновании на мастерство управления техникой «Трактор-шоу» стал Леонид Рос из Крыма. Он получил в награду колесный трактор Agrolux-60 компании Deutz-Fahr. Второе место занял Сергей Сергейчев из Саратовской области, третье — Алексей Киреев из Мордовии.

Как сообщается на официальном портале органов государственной власти республики, в состязании приняли участие 49 механизаторов из 39 регионов России. Финалистами стали 10 человек.

Мастерство пахарей оценивала международная судейская коллегия, в составе которой были члены Европейской пахотной федерации и Всемирной пахотной организации.