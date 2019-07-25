В Пензенской области ущерб от гибели посевов из-за засухи оценивается в 500 млн. рублей АПК

Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Ущерб от гибели посевов сельскохозяйственных культур в связи с неблагоприятными погодными условиями оценивается в Пензенской области примерно в 500 млн. рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«В связи с засухой в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Растения погибли на площади 68,2 тыс. га, из них около 40 тыс. — зерновых и зернобобовых», — пояснил он в ходе заседания правительства Пензенской области в четверг, 25 июля.

Андрей Бурлаков добавил, что в министерство сельского хозяйства России направлены заявки на получение компенсации ущерба в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

По последним данным, аграрии региона намолотили более 200 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, при этом средняя урожайность составляет 25 центнеров с га, сообщает пресс-служба областного правительства.