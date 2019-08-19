Пензенская область подала документы на получение компенсации в связи с гибелью посевов АПК

Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Документы, необходимые для получения компенсации в связи с гибелью посевов в Пензенской области, направлены в Минсельхоз России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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По его словам, что в связи с засухой погибли сельскохозяйственные культуры на площади 68,2 тыс. га.

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Он уточнил, что не удалось спасти зерновые культуры на площади 39,6 тыс. га, технические — на 11,5 тыс. га, кормовые — на 17 тыс. га.

«Несмотря на гибель сельскохозяйственных культур, мы ожидаем неплохой урожай», — пояснил Андрей Бурлаков в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 августа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ущерб от гибели посевов сельскохозяйственных культур в связи с неблагоприятными погодными условиями оценивается в Пензенской области примерно в 500 млн. рублей.