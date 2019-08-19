В Пензенской области намолотили более 1,1 млн. тонн зерна
Печать
Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Аграрии Пензенской области намолотили 1,1 млн. тонн зерна. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Он напомнил, что в этом году ожидается урожай на уровне 1,75 млн. тонн.
«На сегодняшний день обмолочено 439 тыс. га, это 59% от всей площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 1 млн. 111 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 25,3 центнера с га», — уточнил министр в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 августа.
Андрей Бурлаков добавил, что средняя урожайность озимых составила 24 центнера с га, их уборка завершена более чем на 90% площадей.
Читайте также
Пензенская область подала документы на получение компенсации в связи с гибелью посевов
Он пояснил, что ячмень убран на 71% площадей, урожайность составила 26 центнеров с га, у яровой пшеницы показатели достигли 30% и 27 центнеров с га соответственно.
«Исходя из сложившихся темпов уборки и того, что погода сейчас благоприятная, мы ожидаем, что в течение 12 дней основная уборка [зерновых и зернобобовых] будет завершена. В разрезе муниципальных районов ситуация следующая. Наилучшие показатели по юго-западной зоне: Башмаковский район — 35 центнеров с га, Вадинский — 34, Земетчинский — 30, Спасский — 32 центнера с га», — доложил Андрей Бурлаков.
Министр с сожалением констатировал, что из-за засухи снизилась урожайность в районах, которые традиционно показывали хорошие результаты.
«Например, в Белинском районе — 23 центнера с га, хотя в прошлом году было 32. Бековский — 24. Ряд других районов тоже идет ниже уровня прошлого года», — отметил он.