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В Пензенской области намолотили более 1,1 млн. тонн зерна

15:20 | 19.08.2019 | АПК

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Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Аграрии Пензенской области намолотили 1,1 млн. тонн зерна. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

В Пензенской области намолотили более 1,1 млн. тонн зерна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что в этом году ожидается урожай на уровне 1,75 млн. тонн.

«На сегодняшний день обмолочено 439 тыс. га, это 59% от всей площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 1 млн. 111 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 25,3 центнера с га», — уточнил министр в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 августа.

Андрей Бурлаков добавил, что средняя урожайность озимых составила 24 центнера с га, их уборка завершена более чем на 90% площадей.

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Он пояснил, что ячмень убран на 71% площадей, урожайность составила 26 центнеров с га, у яровой пшеницы показатели достигли 30% и 27 центнеров с га соответственно.

«Исходя из сложившихся темпов уборки и того, что погода сейчас благоприятная, мы ожидаем, что в течение 12 дней основная уборка [зерновых и зернобобовых] будет завершена. В разрезе муниципальных районов ситуация следующая. Наилучшие показатели по юго-западной зоне: Башмаковский район — 35 центнеров с га, Вадинский — 34, Земетчинский — 30, Спасский — 32 центнера с га», — доложил Андрей Бурлаков.

Министр с сожалением констатировал, что из-за засухи снизилась урожайность в районах, которые традиционно показывали хорошие результаты.

«Например, в Белинском районе — 23 центнера с га, хотя в прошлом году было 32. Бековский — 24. Ряд других районов тоже идет ниже уровня прошлого года», — отметил он.

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