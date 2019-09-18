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«Пензенские кленоварни» собрали урожай ремонтантной малины

08:42 | 18.09.2019 | АПК

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Беково, 18 сентября 2019. PenzaNews. Компания «Пензенские кленоварни», работающая в Бековском районе и специализирующаяся на производстве кленового сиропа, получила урожай ремонтантной малины.

«Пензенские кленоварни» собрали урожай ремонтантной малины

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, площадь плантации, заложенной данной организацией, превышает 2,2 га. На ней удалось собрать более 20 тонн малины, из которой производится сироп по старинному русскому рецепту.

Из листьев малины планируется по специальной технологии изготавливать чай.

Общество с ограниченной ответственностью «Пензенские кленоварни» создано в июле 2017 года. Организация зарегистрирована в рабочем поселке Беково Пензенской области.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями общества являются Иван Меркулов, Александр Анашин и Сергей Анашин.

Генеральный директор — Александр Анашин.

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