В Пензенской области ожидается рекордный урожай подсолнечника АПК

Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Рекордный валовый сбор подсолнечника ожидается в Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подсолнечник убрали примерно на четверть, урожайность 20 центнеров с га. По подсолнечнику здесь у нас рекордный показатель по урожайности. Мы ожидаем рекордный валовый сбор — свыше 400 тыс. тонн. По урожайности по подсолнечнику мы сейчас первые в ПФО», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 23 сентября.

Кроме того, министр отметил, что аграрии намолотили 1 млн. 753 тыс. тонн зерновых, урожайность составила 25 центнеров с га.

По его словам, из этой группы культур осталось убрать только кукурузу, урожайность которой на первых 3 га оценена в 55 центнеров с га.

«Я пообщался со всеми крупными собственниками, у кого посевы кукурузы. По нашим ожиданиям, кукуруза даст 55–60 центнеров в га. Это будет очень хороший показатель», — уточнил Андрей Бурлаков.

Читайте также

«Пензенские кленоварни» собрали урожай ремонтантной малины

Он добавил, что сахарная свекла убрана с площади 15 тыс. га, то есть примерно на 26%.

«Урожайность 372 центнера с га, 562 тыс. тонн накопали, около 40 тыс. тонн сахара выработали. Все заводы работают в плановом режиме. Где-то за сутки мы перерабатываем 15–17 тыс. тонн свеклы», — сказал министр.

Андрей Бурлаков подчеркнул также, что на 97% от плана выполнен сев озимых культур.

«Осталось еще в пределах 11 тыс. га. Сейчас погода немножко подводит, где-то до 1 октября еще можем продолжать сеять», — пояснил глава регионального Минсельхоза.