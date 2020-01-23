В Пензенской области производство скота и птицы выросло на 21% АПК

Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. Объемы производства скота и птицы на убой выросли в Пензенской области на 21% — с 322,5 тыс. тонн в 2018 году до 389,9 тыс. тонн в 2019-м. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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По информации Пензастата, основная доля приходится на сельхозорганизации. Их удельный вес в общем объеме вырос с 90% до 91,5%. Производство увеличилось на 23% — с 289,3 тыс. тонн до 356,8 тыс. тонн.

Доля хозяйств населения в общем объеме уменьшилась и составила менее 8%, в то время как по итогам 2018 года показатель превышал 9%. Объемы производства снизились на 2% — с 30,1 тыс. тонн до 29,4 тыс. тонн.

Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели продемонстрировали рост в 18%, нарастив объемы с 3 тыс. тонн до 3,6 тыс. тонн. Их удельный вес в общем объеме по-прежнему составляет 1%.