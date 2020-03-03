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Для реализации программы по развитию сел утверждена стоимость 1 кв. метра жилья

16:30 | 03.03.2020 | АПК

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Пенза, 3 марта 2020. PenzaNews. Региональное правительство утвердило стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области».

Для реализации программы по развитию сел утверждена стоимость 1 кв. метра жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно постановлению №112-пП от 2 марта, для расчета размера социальной выплаты на строительство или приобретение жилья с целью улучшения жилищных условий граждан на сельских территориях в 2020 году стоимость составит 21 тыс. 986 рублей.

Для расчета размера субсидий муниципальным образованиям Пензенской области на строительство жилья, предоставляемого гражданам по договору найма, она определена в размере 35 тыс. 860 рублей.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» была утверждена 11 декабря 2019 года.

Она предусматривает реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения».

В ее рамках запланировано ввести в эксплуатацию или приобрести не менее 26,8 тыс. кв. метров жилья для граждан в сельской местности, из них в 2020 году — 2,12 тыс. кв. метров.

Также намечено обеспечить ввод почти 50 тыс. кв. метров жилья, предоставляемого гражданам по договорам найма, в том числе в 2020 году — 6,4 тыс. кв. метра.

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