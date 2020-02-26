Сельская ипотека под 0,1% в Пензенской области: пойдет ли регион на такой шаг? Статьи

Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Более 200 тыс. семей в российских селах, по прогнозам, смогут улучшить свои жилищные условия благодаря льготной ипотеке в ближайшие шесть лет. Достичь этого показателя планируется в ходе реализации новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которая запущена в 2020 году. Она предусматривает возможность получения жилищного кредита на льготных условиях, при этом ставка будет варьироваться от 0,1% до 3% годовых. Какие регионы уже заявили о готовности снизить ее до минимального значения и что говорят на эту тему в Пензенской области?

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Прежде чем дать ответы на эти вопросы, необходимо разобраться в деталях программы. По словам главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева, основой для ее разработки стали результаты аудита текущего состояния сельских территорий. Была проанализирована ситуация в 133 тыс. населенных пунктов, в которых проживают свыше 37 млн. человек.

Проведенное исследование в комплексе с предложениями заинтересованных сторон позволило определить приоритетные направления для достижения главной цели — приблизить уровень жизни на селе к городскому.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»

Правительство России утвердило эту программу в конце мая 2019 года.

Одной из ее основных задач названо сохранение доли сельского населения в общей численности населения страны на уровне не менее 25,3% в 2025 году. Для сравнения: в 2017-м, который используется как базовый, показатель составлял 25,7%.

Кроме того, намечено добиться повышения уровня благосостояния. В качестве критерия оценки решено взять соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств. В 2017 году оно составляло 67%, а к 2025-му значение должно быть доведено до 80%.

Третья задача — повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50% в 2025 году. В 2017-м показатель составлял 32,6%.

Объем финансирования оценивается примерно в 2,3 трлн. рублей, в том числе 1 трлн. рублей будет выделен из федерального бюджета.

В госпрограмму включены три ведомственные целевые программы и пять ведомственных проектов, среди которых «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений». Как раз он и предусматривает предоставление сельской ипотеки.

Сельская ипотека. Общие условия

Новая мера поддержки предполагает предоставление гражданам кредитов на покупку готового или строящегося жилого помещения или приобретение дома с земельным участком у физического или юридического лица. Также возможен вариант с возведением дома или завершением ранее начатого строительства.

Оформить ипотеку можно на срок до 25 лет. Первоначальный взнос — не менее 10%. Максимальная сумма займа составляет до 5 млн. рублей в Ленинградской области и регионах Дальневосточного федерального округа, до 3 млн. рублей — в остальных субъектах РФ.

Ставка, как уже отмечалось, может варьироваться. Где-то она будет минимальной — 0,1%, а где-то приблизится к верхнему допустимому пределу в 3%. Зависит это от региональных властей.

Дело в том, что государство будет компенсировать уполномоченным банкам и АО «Дом.рф» недополученные доходы по выданным жилищным кредитам в размере 100% ключевой ставки ЦБ РФ, которая с 10 февраля 2020 года составляет 6%. Правила предоставления соответствующих субсидий правительство страны утвердило своим постановлением №1567 от 30 ноября 2019 года.

При этом субъекты федерации могут дополнительно снизить финансовую нагрузку на сельчан за счет своих бюджетов.

Мордовия

Пойти на понижение уже готовы некоторые регионы. В их числе — Мордовия. Там республиканская программа «Комплексное развитие сельских территорий» была утверждена еще 5 сентября 2019 года. В качестве ключевых задач обозначены: сохранение к 2025 году доли сельского населения на уровне не менее 30%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского населения в размере 100%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в селах до 50%.

Согласно паспорту программы, ее общий объем финансирования оценивается почти в 18,4 млрд. рублей, включая средства федерального бюджета в размере 14,9 млрд. рублей, из них более 927 млн. рублей планируется освоить в 2020 году.

Среди целевых показателей указано предоставление 600 ипотечных кредитов. При этом в программе прописано, что возмещение недополученных доходов банкам будет производиться как за счет бюджета РФ, так и республиканского.

По словам главы Мордовии Владимира Волкова, сельчане смогут получить заем под 0,1% годовых, а для городских жителей, намеревающихся переехать в деревню, ставка будет выше.

Башкирия

В этом субъекте РФ программа была утверждена 12 декабря 2019 года. Общий объем финансирования запланирован в размере 5,9 млрд. рублей, включая средства федерального бюджета на сумму около 1,7 млрд. рублей, из них на 2020 год предусмотрено 387,8 млн. рублей.

Долю сельского населения намечено довести до 37,9%.

Конкретные задачи по выдаче ипотечных кредитов в программе не прописаны. Вместе с тем в ней отмечается, что пока «этот инструмент остается недоступным для большинства граждан в связи с высоким уровнем ежемесячного платежа по ипотечному кредиту по отношению к среднему уровню дохода семьи и с отсутствием возможности оплатить первоначальный взнос за приобретаемое жилое помещение».

Возможно, именно это побудило власти Башкирии попытаться сделать ипотеку более доступной. 6 февраля в ходе первого всероссийского семинара-совещания «Комплексное развитие сельских территорий и развитие малых форм хозяйствования», состоявшегося в Уфе, заместитель премьер-министра правительства – министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов сообщил, что принято решение о снижении ставки по программе до минимального значения — 0,1%.

Где еще планируется снизить ставку?

Несмотря на то, что новая программа запущена с 1 января, ее реализация в полной мере еще не началась, причем это касается не только Пензенской области.

Если говорить о сельской ипотеке, то пока все разговоры о снижении процентной ставки остаются на уровне намерений. В министерстве сельского хозяйства России называют 20 субъектов РФ, в которых такие планы обсуждаются.

«С целью дополнительного снижения финансовой нагрузки рассматривается вопрос о субсидировании из средств бюджетов регионов процентной ставки, установленной уполномоченными банками по ипотечным кредитам в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Калининградской, Новгородской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской и Амурской областях, а также в республиках: Коми, Калмыкия, Башкирия, Мордовия, Татарстан, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия), Еврейской автономной области и Забайкальском крае», — говорится в ответе пресс-службы Минсельхоза России на редакционный запрос ИА «PenzaNews».

Нашего региона в данном списке нет.

Пензенская область

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» была утверждена 11 декабря 2019 года. Ожидаемым результатом ее реализации названо сохранение доли сельского населения на уровне не менее 30% в 2025 году.

Стоит отметить, что численность сельчан за последние шесть лет сократилась почти на 27 тыс. человек — это примерно сопоставимо с населением Мокшанского района.

На начало 2015 года она составляла 432,4 тыс. человек, доля в общей численности населения региона была 31,9%; 2016-го — 427,8 тыс. человек (31,7%); 2017-го — 424,6 тыс. человек (31,7%); 2018-го — 419,5 тыс. человек (31,5%), 2019-го — 412,7 тыс. человек (31,3%). По предварительным данным, на начало 2020 года численность сельского населения составляла в Пензенской области 405,6 тыс. человек (31%).

Согласно паспорту программы, общий объем финансирования достигнет почти 3,8 млрд. рублей, включая средства федерального бюджета в размере 1,5 млрд. рублей, из них в 2020 году планируется освоить более 395 млн. рублей. Вместе с тем в министерстве сельского хозяйства Пензенской области сообщили, что в текущем году из средств федерального бюджета будет потрачено больше — 528,3 млн. рублей.

О конкретных шагах по реализации программы в регионе пока известно немного. Вопросы о том, какие проекты комплексного развития сельских территорий планируется реализовать в этом году и в какую сумму оценивается каждый из них, в региональном ведомстве оставили без ответа, ограничившись общими формулировками.

Сколько льготных ипотечных кредитов намечено выдать в Пензенской области в 2020 году также узнать не удалось.

К тому же в аграрном ведомстве дали понять, что пока тема снижения ставки не поднимается и регион намерен ограничиться тем, что на сегодняшний день предлагает федеральный центр.

«Вопрос возможности дальнейшего снижения процентной ставки за счет предоставления из регионального бюджета субсидий кредитным организациям будет рассматриваться после заключения соглашений между министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными банками», — говорится в ответе на редакционный запрос ИА «PenzaNews» за подписью первого замглавы Минсельхоза Пензенской области Андрея Персанова.

В каких банках можно получить льготную ипотеку?

Уполномоченные банки, которые будут выдавать льготную сельскую ипотеку, предстоит определить министерству сельского хозяйства России. По данным этого ведомства, отбор кредитных организаций объявлен 13 февраля.

После подписания соглашений с ними, будет выдан первый льготный кредит. Ориентировочно, это произойдет в марте.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что в число уполномоченных кредитно-финансовых учреждений войдет Россельхозбанк. Еще в декабре на его сайте было опубликовано сообщение, что банк «готов быть флагманом программы льготной сельской ипотеки». Отмечалось, что общий объем выдачи, запланированный учреждением на 2020 год, составляет не менее 10 млрд. рублей.

В Пензенской области никакой конкретики опять-таки нет. В региональном филиале РСХБ не смогли уточнить, сколько жилищных кредитов и на какую сумму намечено предоставить в текущем году.

Почему растет интерес к сельской ипотеке?

В среднем ставка по ипотеке в России в декабре 2019 года составляла 9%. Как недавно заметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, «это бремя даже для семей со средними доходами». В ходе заседания правительства России он выразил мнение, что в целом ипотека остается очень дорогой, в связи с чем необходимо сделать жилищные кредиты доступными, а связанные с этим процедуры — простыми и удобными для людей.

Очевидно, что сельская ипотека выгодно отличается на фоне других предложений. Но, помимо преимуществ, которые лежат на поверхности, есть как минимум еще один аспект, о котором нужно знать. Для этого следует вернуться к постановлению правительства России №1567, согласно которому льготные условия действуют при строительстве или приобретении жилья на сельских территориях или в сельских агломерациях.

Под сельскими территориями понимаются сельские поселения, сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением тех, где находятся административные центры субъектов РФ), городских поселений и внутригородских муниципальных образований Севастополя. Их перечень на территории конкретного региона определяется правительством субъекта РФ или уполномоченным органом.

К сельским агломерациям отнесены сельские территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и малые города.

Это значит, что под действие программы подпадает более широкий круг людей, чем может показаться на первый взгляд. Иными словами, воспользоваться ею смогут не только в селах, как следует из названия. Не менее интересно и то, что купить жилье на льготных условиях можно будет в микрорайоне «Город Спутник».

«В настоящее время министерством сельского хозяйства Пензенской области формируется «Перечень сельских населенных пунктов». Село Засечное, а именно микрорайон «Город Спутник», войдет в этот перечень», — сообщил первый замминистра регионального Минсельхоза Андрей Персанов.

На сегодняшний день в «Спутнике» построено 52 многоквартирных дома, обустроена набережная с фонтаном, есть школа, детсады, поликлиника. По данным строительного холдинга «Термодом», в микрорайоне живут десятки тысяч человек, более 2 тыс. — нашли здесь работу. В планах — возвести 2,7 млн. кв. метров жилья для 100 тыс. человек.

По информации федеральных СМИ, такие примеры, когда районы, больше напоминающие городскую застройку, получают дополнительный стимул для развития, есть и в других регионах. Пожалуй, подобные территории как нельзя лучше помогают достичь поставленные государством задачи.

Светлана Полосина