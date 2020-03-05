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Стало известно, где в Пензенской области будет действовать программа сельской ипотеки

14:50 | 05.03.2020 | АПК

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Пенза, 5 марта 2020. PenzaNews. Перечень сельских агломераций на территории Пензенской области, где можно получить ипотечный кредит на покупку или строительство жилья по льготной ставке до 3% годовых, утвержден приказом регионального Минсельхоза №54 от 4 марта.

Стало известно, где в Пензенской области будет действовать программа сельской ипотеки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, специальные условия, предлагаемые в рамках новой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», будут действовать не только в селах и деревнях, но и в некоторых городах — в Белинском, Городище, Сурске, Нижнем Ломове, Никольске и Спасске.

Также в перечень включены села, расположенные неподалеку от областного центра. Среди них — Засечное, где находится микрорайон «Город Спутник», Малая Валяевка, Золотаревка, Бессоновка, Ухтинка, Чемодановка и другие.

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«В Пензенской области в рамках реализации мероприятий региональной программы комплексного развития сельских территорий стартовала программа льготной сельской ипотеки. Согласно действующему законодательству и принятым нормативным документам, любой гражданин Российской Федерации, изъявивший желание проживать на сельских территориях, может воспользоваться данной программой. Для этого необходимо иметь прописку в том регионе, где находится отделение банка, в которое клиент обращается за ипотекой, и иметь 10% и более первоначального взноса», — прокомментировали в пресс-службе Минсельхоза Пензенской области.

В ведомстве добавили, что получить сельскую ипотеку можно в уполномоченных кредитно-финансовых учреждениях, с которыми Минсельхоз России заключит соответствующее соглашение — на данный момент к реализации программы подключился Россельхозбанк.

«Минимальная процентная ставка составляет 2,7% [годовых]», — уточнили в пресс-службе.

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