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Пензенская область заняла девятое место среди регионов России по экспорту мясной продукции

10:00 | 19.03.2020 | АПК

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Пенза, 19 марта 2020. PenzaNews. Пензенская область заняла девятое место в рейтинге регионов России по объемам экспорта мясной продукции в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ».

Пензенская область заняла девятое место среди регионов России по экспорту мясной продукции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В тройку лидеров вошли Ставропольский край, Москва, Белгородская область.

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Пензенская область нацелена производить 500 тыс. тонн мяса в год — Андрей Бурлаков

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Пензенской области, в 2019 году на экспорт отгружена мясная продукция на 22,1 млн. долларов, что почти в два раза больше уровня 2018-го, когда она была вывезена за рубеж на сумму 11,8 млн. долларов.

«В 2019 году в регионе производство мяса составило 322,2 тыс. тонн», — уточнили в ведомстве.

В октябре 2019 года заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, комментируя перспективы развития отрасли АПК, сообщил, что регион нацелен производить 500 тыс. тонн мяса в год.

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