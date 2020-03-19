Пензенская область заняла девятое место среди регионов России по экспорту мясной продукции АПК

Пенза, 19 марта 2020. PenzaNews. Пензенская область заняла девятое место в рейтинге регионов России по объемам экспорта мясной продукции в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ».

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В тройку лидеров вошли Ставропольский край, Москва, Белгородская область.

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Пензенская область нацелена производить 500 тыс. тонн мяса в год — Андрей Бурлаков

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Пензенской области, в 2019 году на экспорт отгружена мясная продукция на 22,1 млн. долларов, что почти в два раза больше уровня 2018-го, когда она была вывезена за рубеж на сумму 11,8 млн. долларов.

«В 2019 году в регионе производство мяса составило 322,2 тыс. тонн», — уточнили в ведомстве.

В октябре 2019 года заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, комментируя перспективы развития отрасли АПК, сообщил, что регион нацелен производить 500 тыс. тонн мяса в год.