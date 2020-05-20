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В Пензенской области объявлен конкурсный отбор для предоставления господдержки СПК

09:23 | 20.05.2020 | АПК

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Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Министерство сельского хозяйства Пензенской области объявило о начале приема заявок от сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПК), занимающихся заготовкой, хранением, переработкой и подготовкой к реализации сельхозпродукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, для предоставления государственной поддержки на развитие материально-технической базы.

В Пензенской области объявлен конкурсный отбор для предоставления господдержки СПК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте ведомства, подать документы можно по 8 июня.

Субсидии будут распределены в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2022 годы». Сумма средств, предусмотренных на эти цели, не уточняется.

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