В Пензенской области объявлен конкурсный отбор для предоставления господдержки СПК АПК

Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Министерство сельского хозяйства Пензенской области объявило о начале приема заявок от сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПК), занимающихся заготовкой, хранением, переработкой и подготовкой к реализации сельхозпродукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, для предоставления государственной поддержки на развитие материально-технической базы.

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Как сообщается на сайте ведомства, подать документы можно по 8 июня.

Субсидии будут распределены в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2022 годы». Сумма средств, предусмотренных на эти цели, не уточняется.