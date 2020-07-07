В Пензенской области 36 представителей малого агробизнеса получат поддержку АПК

Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. 36 представителей малого агробизнеса получат поддержку по результатам конкурсного отбора, проведенного министерством сельского хозяйства Пензенской области.

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Согласно протоколу конкурсной комиссии, 22 человека получат гранты как начинающие фермеры. На эти цели в 2020 году предусмотрено более 76 млн. рублей. Отобранные проекты направлены на развитие молочного и мясного скотоводства, овощеводства закрытого грунта, садоводства, картофелеводства, выращивание малины.

Еще четыре человека получат поддержку в рамках развития семейных ферм. На это будет направлено 32,6 млн. рублей.

Десять человек признаны участниками регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Они имеют право на получение грантов на общую сумму 29,5 млн. рублей. Представленные бизнес-проекты предусматривают развитие мясного и молочного скотоводства, овощеводства, пчеловодства, разведение ракообразных животных в установках замкнутого водоснабжения.